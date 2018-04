المتوسط:

زار وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي، قصر المنار ببنغازي، حيث رافق الوفد الزائر، المؤرخ الدكتور فرج نجم.

واطلع الوفد خلال زيارته التي تمت الخميس، على الأضرار التي خلفتها الحرب على الجماعات الإرهابية.

وقال المؤرخ الدكتور فرج نجم، تمت هذه الزيارة ضمن زيارة وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي وتضمنت زيارة قصر المنار للمكانة التاريخية التي يتميز بها القصر.

وتابع نجم قمنا بجولة ميدانية داخل أروقة القصر وقدمنا شرحا وافيا عن القصر ومحتوياته وكيف كانت مراحله عبر السنوات وتوضيح قيمته التاريخية.

يشار إلى أن وفد الجامعات الليبية، لدعم جامعة بنغازي قد وصل صباح الأربعاء الماضي إلى بنغازي وعقد في مدرج كلية العلوم بالجامعة حفل خطابي، وتكون الوفد من مختلف الجامعات الليبية، حيث جاءت هذه الزيارة ضمن حملة دعم جامعة بنغازي “جامعتنا تجمعنا”.

The post وفد الجامعات الليبية لدعم «بنغازي» يزور قصر المنار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية