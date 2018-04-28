ضبط شحنة أرز فاسد في ترهونة

ضبط فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية ترهونة شاحنة محملة بكميات من الأرز غير صالح للاستخدام.

وكانت الشحنة في طريقها من طرابلس إلى مسلاتة للتوزيع على بعض المحال التجارية بالمدينة غير أن الجهاز تحفظ عليها ولم يشر عن ما إذا كانت هناك شحنات أخرى بذات المستودع قد تم اتلافها أم أن عملية التحفظ أقتصرت على هذه الشاحنة فقط.

ويشار إلى أن مثل هذه الحوادث التي تتلاعب بأرواح المواطنين أصبحت تتكرر باستمرار نتيجة جشع التجار وعدم مراقبة مركز الأغدية والأدوية للسلع الموردة والتي يتم تخزينها بطرق غير علمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية