المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نشرة الأحمال اليوم السبت، بأنّ التوليد المتاح للشبكة العامة 4300 ميجاوات.

وأضافت الشركة، خلالَ منشورٍ لها على صفحتها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 4450 ميجاوات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنَّ العجز المتوقع للشبكة العامة 150 ميجاوات، كما أنه لا يُوجد ساعات طرح أحمال اليوم.

The post «الكهرباء» تُعلن وجود عجز متوقع في إنتاج الشبكة اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية