ليبيا توقع اتفاقيتين للتعاون مع أمريكا في مجال العدالة الجنائية ومنظومات السفر بالمطارات

وقعت ليبيا وأمريكا الجمعة اتفاقا بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب ، و خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات و المنافذ الليبية.

ووقع الاتفاق عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بحضور وزير الخارجية الليبية محمد سيالة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الخارجي أحمد الأربد إن هاتين الوثيقتين تفسحان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية و تكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات و سيكون التنفيذ ممولا من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الأربد أن الجانبين يتطلعان للمضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل المجالات الاقتصادية و الثقافية، مشيرا إلى أن رؤية ليبيا تتفق مع الرؤية الأمريكية في أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات السياسية و الاقتصادية و الأمنية الراهنة في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا و سيادتها و سلامة أراضيها.

وأكد الجانبان خلال مباحثات أجريت على هامش التوقيع دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، للدفع بالعملية السياسية و تحقيق الاستقرار في البلاد.

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