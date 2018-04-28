 (شاهد الصور) إحياء اليوم المحلي للنخيل بمخيم قرارة القطف

قرارة القطف-العنوان

نظم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء مهرجانا لليوم المحلي للنخلة تحت شعار “غرسها في الشتات أصالة وثبات”، ويهدف المهرجان الذي نظم أمس الجمعة بمخيم قرارة القطف قرب بني وليد للتعريف بالمنتجات المحلية المصنوعة من سعف النخيل وبالقيمة الكبيرة لشجرة النخيل.

ودعا قطاع الرزاعة أهالي تاورغاء إلى ضرورة إحياء اليوم المحلي للنخلة لما له من أصالة وتاريخ مرتبطة بالمدينة.

وحضر المهرجان منسق القطاع صالح بيكي والعديد من مهندسي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء، وأعضاء مجلس الحكماء والشورى، والأهالي المقيمين بالمخيم.

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