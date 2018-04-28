واشنطن تدعم جهود التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ستيفاني ويليامز. والذي تطرق فيه للتطورات السياسية الأخيرة.

وأكّدت ستيفاني ويليامز خلال الاتصال الهاتفي على الموقف الأمريكي الداعم لجهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب؛ بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وجاء الاتصال بعد أيام من لقاء جمع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب ناقش الاوضاع السياسية الراهنة وإمكانية تعديل الاتفاق السياسي؛ وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي؛ وتقليص أعضاءه إلى رئيس ونائبين.

وكان رئيسي مجلسي النوّاب والأعلى للدولة عقد اجتماعا الأسبوع في المملكة المغربية برعاية العاهل المغربي، وناقش ملف تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ونقل موقع بوّابة لوسط عن مصدر دبلوماسي، أن صالح والمشري اتفقا على تشكيل لجنتي حوار لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي بأسرع وقت.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لموقع بوّابة الوسط، أن رئيس مجلس النواب غادر المغرب متوجهًا إلى ليبيا اليوم الثلاثاء، فيما سيغادر غدًا الأربعاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لتشكيل اللجنتين، اللتين من المرجح أن تبدآ عملهما في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعا للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحث سبل إنهاء الانقسام السياسي، مؤكدا ان المجلس سيقدم كافّة التنازلات لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا

وانتخب المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسًا للمجلس خلفًا لعبد الرحمن السويحلي الذي ترأس المجلس في دورتين سابقتين آخرهما عام 2016، ليتولى مهمة جديدة محاطة بالمخاوف لإنقاذ المفاوضات السياسية ومناقشات تعديل الاتفاق السياسي.

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