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منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 29 ألف طفل مهاجر دون ذويهم في ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة فساطو
وكالة فساطو
مصدر الخبر / وكالة فساطو

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وجود أكثر من29 ألف طفل مهاجر دون ذويهم في ليبيا.

ورجحت المنظمة في إحصائية قامت بها في شهر مارس الماضي، ونقلها الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة ” عثمان البلبيسي ” إن تحسين مستوى الحماية لهؤلاء الأطفال يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمنظمة الهجرة؛ مبديا ترحيبهم بمزيد من التعاون بين الفاعلين المعنيين لرفع القدرة على حماية مزيد من الأطفال في ليبيا على نحو أفضل من ذي قبل، على حد قوله.

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عن مصدر الخبر

وكالة فساطو

وكالة فساطو

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