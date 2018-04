غدًا «النشاط المدرسي بتاجوراء» يختتم مسابقة «البحوث الميدانية»

المتوسط:

أعلن مكتب النشاط المدرسي بتاجوراء، عن اعتزامه إقامة حفل اختتام المسابقة الأولى من نوعها في مناقشة البحوث الميدانية، بالتعاون مع مؤسسة الرواد للتعليم والتوعية، وهي محصلة جهد الشباب من الجنسين طلبة الثانوية لعدة أسابيع في زيارة ومتابعة وإجراء البحوث على مؤسسات الدولة.

ودعا مكتب النشاط المدرسي بتاجوراء، الجميع لحضور الحفل، الذي سيقام بمدرج مركز تقنيات اللحام بتاجوراء، غدا الأحد، في تمام الساعة 9 صباحاً، للمناقشة وإعلان النتائج وتكريم المتميزين.

