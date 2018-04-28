سيالة يطالب مجلس النواب بإصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات

طالب وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، مجلس النواب بإصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات.

وأكد سيالة، الجمعة، في مقابلة مع قناة فرنسا 24، اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على تعديل الاتفاق السياسي، والإعداد للاستفتاء على الدستور.

وأشار سيالة إلى أن اجتماعات ستعقد، الأحد والاثنين المقبلين، لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لتنفيذ ما اتفق عليه في لقاء رئيسي المجلسين بالمغرب مؤخرا.

يذكر أن هيئة صياغة الدستور قدمت، في يوليو المنصرم، مشروع الدستور لمجلس النواب، في انتظار إصدار قانون للاستفتاء عليه.

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