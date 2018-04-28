تعرف على الأموال التي صرفتها المؤقتة لمستشفيات المنطقة الشرقية

أعلن وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، أن حكومته صرفت خلال الفترة من الأول من يناير 2017م إلى 31ديسمبر 2017م مبالغ مالية للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لسيطرة الحكومة المؤقتة.

وأوضح الحاسي أن المؤقتة صرفت لمستشفى بنغازي الطبي 24 مليون دينار ، بواقع 2مليون شهريا، ولمستشفى الجلاء 22 مليون، ولمستشفى طبرق المركزي 14 مليون، ولمستشفى البيضاء 14 مليون، ومستشفى الوحدة درنة 2.5 مليون دينار.

وأكد الحاسي أن هذه المبالغ لا تشمل المرتبات، وإنما لتشغيل المستشفيات، مستغربا كيف لا تؤدي هذه المستشفيات واجبها نحو المواطن.

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