بيروني: عودة حفتر ينبغي أن تسهم في استقرار ليبيا

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن عودة خليفة حفتر بعدما قضى أسبوعين في فرنسا لتلقي العلاج الطبي، يمكن أن توفر الأمل في استقرار البلد الذي مزقه الصراع في المستقبل.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإيطالي بعد عودة حفترإلى مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي وتصريحه لقادة الجيش وللمواطنين في خطاب متلفز بانه بصحة جيدة.

وقال موقع بيزنس ستاندرد (الذي تابعته وترجمة عنه بوابة افريقيا الإخبارية)، إن السلطات في شرقي ليبيا لم تصدر أية صور أو معلومات تفصيلية عن حالة حفتر خلال فترة علاجه في باريس ما أثار التكهنات حول خطورة حالته وتأثيره المحتمل على ليبيا.

وأضاف بيروني “من الواضح أن من الجيد أن الجنرال بخير وأنه قد يساهم في المصالحة الوطنية وفي استقرار ليبيا”، موضحا “من المأمول أن يتمكن من مواصلة تقديم مساهمة شخصية إيجابية في دفع هذه العملية إلى الأمام”.

وتابع بيروني “آمل أن يكون وجوده بمثابة قوة موحدة”.

واصل حفتر سيطرته بشكل مطرد على شرق ليبيا وأجزاء من الجنوب، في العام الماضي استولت على بنغازي بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات.

ومنذ عام 2016 سيطر حفتر على جميع موانئ النفط والحقول الرئيسية في الشرق ، حيث تقع معظم موارد النفط الليبية، لكنه ناضل من أجل احتواء المليشيات المحلية هناك ولم يتمكن جيشه الوطني الليبي من الاستيلاء على مدينة درنة الشرقية التي يسيطر عليها خصوم مسلحون.

وقال بيروني “نأمل أن يتمكن حفتر من توحيد جميع القوى المحلية المختلفة”.

وتعهد حفتر بطرد المتشددين وتحرير طرابلس من الميليشيات، ويعد معارض لحكومة الوافاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة التي تحاول أن تثبت نفسها في العاصمة خلال العامين الماضيين.

قالت الأمم المتحدة إنها تأمل في إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا بحلول نهاية العام ، وهو الأمر الذي يعد “رغبة معممة” بين سكان البلاد بحسب رأي الدبلوماسي الإيطالي.

وقال بيروني إن عودة حفتر إلى المشهد السياسي يمكن أن تساعد البلاد على التحرك نحو الانتخابات الوطنية “أولا وقبل كل شيء دستور جديد والموافقة على قانون انتخابي” ، مضيفا أن “التصويت أمر لا مفر منه لمصداقية عملية المصالحة برمتها”.

وتقود الأمم المتحدة جهودًا لإعادة توحيد الشعب البالغ تعداده ستة ملايين شخص وجرى تقسيمه منذ عام 2014 بين الحكومات المتنافسة والتحالفات العسكرية في شرقها وغربها.

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