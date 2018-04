«صنع الله»: عودة «البريطاينة للبترول» للعمل في ليبيا دفعة مهمة لعجلة الإنتاج

المتوسط:

قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال لقاء جمعه مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرنك بيكر، إنَّ شركة BP البريطانية من الشركات الكبرى، حيثُ نتطلع لتشجيعها للعودة إلى قطاع النفط الليبي، وأن شركة بي بي لديها فرص التنقيب والتطوير في ليبيا.

وتناول اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة النفطية.

وأشار المهندس مصطفى صنع الله، إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا في مجال التدريب، إذ تعدُ الساحة البريطانية من أفضل الساحات في هذا الجانب، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسة والسفارة من أجل تسهيل إجراءات التأشيرة للدخول إلى الأراضي البريطانية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر رجال الأعمال الليبي البريطاني والمزمع عقده في مدينة أبردين خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرنك بيكر، والوفد المرافق له بحضور صلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة.

