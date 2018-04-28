الوفاق توقع اتفاقيات تعاون أمني مع واشنطن

وقع كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني، لطفي المغربي، ورئيسة بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز اتفاقيتي تعاون أمني جديد بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم الولايات المتحدة للتدريبات الفنية في مجال العدالة الجنائية إلى الكوادر القضائية في ليبيا، بينما نصت الاتفاقية الأخرى على تزويد المنافذ والمطارات الليبية بمنظومات خاصة بالتحقق من صحة وثائق السفر.

وأكد الجانبان على تطلعهما للمضي قدما في تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة دعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية للمحافظة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

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