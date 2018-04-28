غرفة التجارة تطلق صندوق دعم مرضي السرطان

خاص

أطلقت غرفة التجارة والصناعة طرابلس ” صندوق دعم مرضي السرطان ” وذلك لتوفير الدعم المادي والنفسي للمرضى غير القادرين علي تحمل تكلفة العلاج مع واقع الظروف الاقتصادية الحالية وأعلن في اجتماع ضم عدد من رجال الإعمال عن التبرع بالمبلغ التأسيسي للصندوق ليشكل أول إيراداته.

وتم دعوة الأفراد والمؤسسات الراغبين في المساهمة في العمل الإنساني إلى دعم هذا الصندوق والتبرع له لتحقيق أهدافه الإنسانية المتمثلة في توفير العلاج والرعاية الصحية لمرضى السرطان ونشر الوعي بالمرض.

وستتولى إدارة الصندوق لجنة مشكلة من غرفة التجارة والصناعة وبنظام ولائحة مالية منفصلة تماما عن الغرفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية