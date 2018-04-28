اخبار ليبيا الان

صنع الله وبيكر.. لقاء السياسة والنفط

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد القطاع النفطي نشاطاً مكثفاً في ليبيا هذه الأيام، ليلتقي الاقتصاد بالسياسة في نقاش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير المملكة لدى ليبيا فرانك بيكر.

بحث صنع الله وبيكر التعاون بين المؤسسة والسفارة، إضافة لتسهيل إجراءات التأشيرة للدخول إلى بريطانيا، كما تضمنت النقاشات تحضيرات مؤتمر رجال الأعمال “الليبي – البريطاني”، والذي يتم التجهيز لعقده بمدينة أبردين في بريطانيا.

يأتي اللقاء بعد يومين على نقاش “اقتصادي” بحت مع ممثلي شركتي “بي بي” البريطانية، و”إيني” الإيطالية، تناول استئناف عمل الشركتين في التنقيب عن النفط في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك