صنع الله وبيكر.. لقاء السياسة والنفط

يشهد القطاع النفطي نشاطاً مكثفاً في ليبيا هذه الأيام، ليلتقي الاقتصاد بالسياسة في نقاش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير المملكة لدى ليبيا فرانك بيكر.

بحث صنع الله وبيكر التعاون بين المؤسسة والسفارة، إضافة لتسهيل إجراءات التأشيرة للدخول إلى بريطانيا، كما تضمنت النقاشات تحضيرات مؤتمر رجال الأعمال “الليبي – البريطاني”، والذي يتم التجهيز لعقده بمدينة أبردين في بريطانيا.

يأتي اللقاء بعد يومين على نقاش “اقتصادي” بحت مع ممثلي شركتي “بي بي” البريطانية، و”إيني” الإيطالية، تناول استئناف عمل الشركتين في التنقيب عن النفط في البلاد.

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