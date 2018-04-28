ماذا قال سياله بشأن لقاء صالح والمشري

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن مجلسي النواب والدولة سيعقدون يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين اجتماعات لتنفيذ ما اتفق عليه رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب.

وبين سياله في مقابلة تلفزيونية أن صالح والمشري اتفقا على تعديل الاتفاق السياسي، والإعداد للاستفتاء على الدستور.

ودعا سياله مجلس النواب إلى إصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات، التي تحتاج لاقتناع الفرقاء بها كي لا يعرقلوا نتائجها، وضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنيين.

وكان صالح والمشري التقيا في المغرب واتفقا على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ليس من بينهما أي عضو من الأعضاء الحاليين، وتمرير تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

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