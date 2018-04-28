نقل خزانات غاز من مستودع طبرق إلى الزويتينه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء أعمال نقل خزانات غاز أفقية من مستودع الغاز طبرق إلي موقع مشروع دوارة الغاز الجديدة بمنطقة الزويتينة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن السقف الزمني المحدد لهذا العمل كان 45 يوما إلا انه أنجز في 8 أيام حيث تم نقل وتركيب خزانات الغاز الستة بأماكنها المخصصة أعلى القواعد الخرسانية بموقع مشروع دوارة الزويتينة بأمان وفق إجراءات السلامة القياسية مسبقة التخطيط.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفريق الذي أنجز العمل مكون من مجموعة صيانة معدات الغاز والمقاول المختص واللجنة المشرفة من مهندسي إدارة الشئون الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية