الحرس البلدي بترهونة يضبط شحنة أرز فاسدة

قام جهاز الحرس البلدي ببلدية ترهونة، بضط شاحنة محملة بكميات من الأرز غير صالح للاستخدام.

وأفاد جهاز الحرس البلدي، بأن الشحنة كانت في طريقها من طرابلس إلى مسلاتة للتوزيع على بعض المحال التجارية بالمدينة غير أن الجهاز تحفظ عليها ولم يشر عن ما إذا كانت هناك شحنات أخرى بذات المستودع قد تم إتلافها أم أن عملية التحفظ أقتصرت على هذه الشاحنة فقط.

جديرٌ بالذكر، أن مثل هذه الحوادث التي تتلاعب بأرواح المواطنين أصبحت تتكرر باستمرار نتيجة جشع التجار وعدم مراقبة مركز الأغذية والأدوية للسلع الموردة والتي يتم تخزينها بطرق غير علمية.

