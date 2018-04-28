جلسة حوارية حول سلامة المرأة بسبها

سبها-العنوان

نظم الاتحاد النسائي بسبها اليوم السبت جلسة حوارية توعوية لمناقشة قرار مجلس الأمن الخاص بأمن وسلامة المرأة ومشاركتها في إحلال السلام للوصول للمصالحة الوطنية.

وتهدف الجلسة التي نظمت بمركز “أنتِ” إلى توعية المرأة ببعض القوانين والقرارات التي تهم النساء.

وقالت المحاضرة حفصة بشير أن الجلسة تهدف إلى توعية المرأة بالقوانين والقرارات التي تهمها باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولتسليط الضوء على مشاركة المرأة السياسية.

وأضافت بأنه تم التطرق خلال الجلسة إلى حماية النساء مما يتعرضن له من انتهاك وعنف خلال فترة النزاعات وبعدها.

وحضر الورشة مجموعة من الناشطات والحقوقيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.



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