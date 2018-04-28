معيتيقة: تغيير مواعيد بعض رحلات السبت والأحد  

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن تغييره لجدول مواعيد عدد من رحلات الطيران نتيجة لتأخير رحلة طائرة الخطوط الجوية الليبية “معيتيقة الاسكندرية” الذي أثر على مواعيد رحلات يومي السبت والأحد.

وبحسب ما أشارت إليه إدارة المطار في بيان السبت، فإن المواعيد الجديدة لرحلات شركة الخطوط الجوية الليبية أصبحت كالتالي:

– السبت

معيتيقة: الإسكندرية LN202 الإقلاع 20:30 الوصول 23:00

الإسكندرية: معيتيقة LN203 الإقلاع 01:30 الوصول 05:00

– الاحد

معيتيقة: اسطنبول LN188 الإقلاع 8:00 صباح الأحد

اسطنبول: معيتيقة LN189 الإقلاع 13:00 الوصول 16:30

معيتيقة: عمان LN282 الإقلاع 18:00 الوصول 19:20

عمان: معيتيقة LN283 الإقلاع 01:00 الوصول 04:30 فجر الإثنين

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