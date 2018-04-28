الداهش يوجه هذه الرسالة إلى السلطات المصرية

وجه الصحفي عبد الرزاق الداهش، خطابا مفتوحا للسلطات المصرية عقب نزول طائرة ركاب ليبية اضطرايا في مطار القاهرة، بسبب تعذر رؤية الهبوط في مطار الأسكندرية.

وقال الداهش، ” الاشقاء في الشقيقة الكبرى مصر بدل أن يتعاملوا بفقه الأخوة، والجيرة، أو على الأقل بإنسانية مع ركاب رحلة الأعصاب والعذاب، تعاملوا كما لو أن الطائرة مخطوفة، وتعاملوا مع الركاب كشحنة ماعز في الحجر الصحي”.

وأضاف الداهش في خطابه “ثلاثة أرباع ركاب الطائرة بين مرضى، ومسنين، وأطفال، وبدل وجبة طعام، ومكان محترم، لم يحصلوا حتى على كلمة طيبة”.

كما وجه انتقاد للسفير الليبي في القاهرة قائلا “السفير الليبي في مصر ليس ابوالهول متحرك، فاذا لم يحس بما يعانيه الليبيين من عذاب، ولا يستفزه إذلال ليبيا، فبماذا يحس؟ وماذا يستفزه؟”

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