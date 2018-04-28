إعادة افتتاح قسم ايواء الاطفال بمستشفى العافية بهون

أقيمت بمستشفى عافية الجفرة بمدينة هون احتفالية بمناسبة اعادة افتتاح قسم ايواء الاطفال بالمستشفى بعد اعادة صيانته وترميمه وتزويده ببعض الامكانيات والمستلزمات مثل الاسرة والبطاطين وغيرها .

حضر الاحتفالية عميد واعضاء المجلس البلدي الجفرة ووجهاء واعيان ومجلس الشورى والحكماء وعددا من المسئولين المحليين ببلدية الجفرة ومدير المستشفى والاطباء والاطقم المساعدة .

يذكر ان لجنة الازمة بمدينة هون والتي تعمل باشراف مجلس حكماء هون تعمل على اعادة تأهيل كافة الاقسام بالمستشفى وتعمل على ترميمها وصيانتها وامدادها بالامكانيات المتاحة من خلال تبرعات المواطنين ورجال الاعمال وكذلك جباية مبلغ مالي يقدر بدينارين عن تعبئة البنزين او الديزل من محطات الوقود العاملة بهون.

واشاد عثمان احسونة عميد بلدية الجفرة بالجهود المبذولة من قبل شباب العمل التطوعي ودورهم الاجتماعي العام في المحافظة على امكانيات المنطقة وخصوصا المرافق الطبية في ظل عدم توفر الامكانيات المالية اللازمة وغياب الحكومتين عن المشهد الليبي بشكل تام في رفع معاناة المواطن في كافة المجالات.

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