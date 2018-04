«السعيطي» يدعو قيادة الجيش لتحمل مسئولية المصالحة الوطنية

المتوسط:

هنأ فتح الله السعيطي عضو مجلس النواب، الشعب الليبي، بوصول وعودة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير، خليفة بالقاسم حفتر، لأرض الوطن.

وقال «السعيطي»، خلالَ بيانٍ له اليوم،: «أنتهزُ هذه الفرصة السعيدة لمناشدة كافة أبناء الوطن للابتعاد عما يزيد من شق الصف وحدة الشرخ بين أبناء الوطن الواحد».

وتابع «السعيطي»،: «أثمن الدور البارز الذي حققتهُ المؤسسة العسكرية وقواتها المسلحة بجميع أفرادها، وما قام به قائد الكرامة وجنودنا البواسل من انتصارات على الإرهاب وتحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه المجموعات الخارجة عن القانون».

وعا «السعيطي»، القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحمل مسئولية المصالحة الوطنية الشامل، والدفع بعجلة الوفاق والوئام بين الليبيين، قائلاً: «نحنُ على ثقة بأنها قادرة على قيادة المصالحة الوطنية الشاملة في إشارة إلى مؤسسة الجيش الليبي».

وختامًا، طالب «السعيطي»، القنوات الإعلامية بتحمل مسؤلية شرف المهنة، وأيضًا تحمل مسؤلية توحيد الصف ولم الشمل.

