الاستيلاء على أموال ليبي وزوجته في تونس

قال موقع آخر خبر أونلاين التونسي اليوم السبت إن مسنا ليبيا وزوجته تعرضا للتحيل من طرف ثلاثة أشخاص يحملون جنسية مغاربية في مطار تونس قرطاج بعد الاستيلاء على الأموال التي قدموا بها للعلاج.

وأشار الموقع إلى أن فرق الشرطة العدلية بالمطار تمكنت من كشف الأشخاص الذي استولوا على المبلغ الذي كان في حدود 8 ألاف أورو، من خلال الكاميرا الموجودة بعد متابعتهم في مقر إقامتهم الذي غيروه من أجل الاختفاء.

وقد أضاف المصدر أنه تم إيقاف المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة في انتظار عرضهم على المحاكمة.

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