المتوسط:

أعلنت السلطات المصرية عودة 298 مصريا عبر منفذ السلوم البري بينهم 245 غادروا بطريقة شرعية و53 بصورة غير شرعية، كما سجل دخول وخروج 349 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في بيان له، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 820 شخصا عبر المنفذ منهم 203 مصريين و617 ليبيين.

وأشار إلى أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 126 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 223 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

The post عودة 298 مصريًا قادمًا من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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