خارجية الوفاق توقع على وثيقتين للتعاون الأمني و التدريب مع الولايات المتحدة الامريكية

ليبيا – أعلنت وزارة خارجية الوفاق عن التوقيع على وثيقتين أمس الجمعة في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وذلك في إطار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

خارجية الوفاق أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن الوثيقة الأولى عبارة عن خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب أما الثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

ووقع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، مبدين تطلعهم للمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل المجالات الإقتصادية والثقافية وغيرها.

وتعطي هاتان الوثيقتان المجال للإستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات حيث سيكون التنفيذ ممولاً من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ذات السياق اتفقت رؤية الجانبين على أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار.

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