ثلاثة منافسين على جائزة سامي وتوفيق للسلام

أطلق منتدى الشباب المغاربي – مشروع 2521 جائزة سامي وتوفيق للسلام والتى تهدف إلي تشجيع الشباب المغاربي لدعم السلام والتي تعقد حالياً في مدينة سوسة بتونس

وقالت فاطمة صوان من منتدي تمكين المرأة لـ بوابة افريقيا الإخبارية نحن نمثل ليبيا في مشروع 2521 والذي يوجد فيه من الجزائر والمغرب وتونس ونحن نعتبر الشريك الرابع من ليبيا في هذا المشروع اقليمي

وأضافت صوان أن أهداف المشروع تتلخص في ثلاث محاور الأول عن الثقافة والفن والثاني عن الريادة المجتمعية اما الثالث فهو التنقل الطلابي والإندماج المغاربي

وتحدثت صوان عن جائزة سامي وتوفيق حيث قالت بأن فكرة الجائزة جاءت خلال السنة الماضية بأن تكون هناك جائزة لاحد المشاريع التي تقدم والتي تعرض على لجنة محايدة من خارج المنتدي حيث يتم اختيار ثلاث مشاريع فائزة والتي كان الفائزون خلال هذا العام هم:-

أينور عبدالكافي الكوافي

عادل أحمد صالح

علي عبداللطيف

هؤلاء الفائزين سوف يكون لهم وقت محدد لعرض مشاريعهم ومن ثم يتم التصويت على هذه المشاريع من قبل المجموعات الحاضرة ومن يتحصل على اكثر أصوات هو من سيحصل على جائزة سامي وتوفيق

هذا ويذكر بأن مشروع 2521بدء من عام 2016 حيث تم توقيع اتفاقية بين المنظمات الأربعة الشريكة مع الاتحاد الأوربي الذي هو الجهة الداعمة لهم

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