بالفيديو| عائلة الشرشاري تشيع جثامين أطفالهم الثلاثة  

شيعت عائلة الشرشاري، اليوم السبت، أطفال ابنهم رياض الشرشاري عبدالحميد ، ذهب ، ومحمد، الذين اختطفوا منذ ديسمبر 2015 وتم العثور على جثامينهم بناءً على اعترافات أدلى بها موقوفون على ذمة القضية يوم 7 إبريل الجاري.

وكشف جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، أنه خلال التحقيقات التي يجريها الجهاز حول واقعة اختطاف أبناء الشرشاري، وبعد التحقيق مع النمر المحجوبي من مدينة صرمان، اعترف بمكان دفن الأطفال في غابة البراعم، وعلى الفور تم إخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت إلى مكان دفن الأطفال، وتم العثور عليهم.

