نظمت كلية العلوم الصحية جامعة سرت، الأربعاء، ندوة توعوية عن مرض الإيدز تحت شعار (يد بيد من أجل مجتمع خالي من الإيدز).

وحضر أعمال الندوة، التي أشرف عليها ونظمها طلاب السنة الثانية قسم التمريض، عميد الكلية، الدكتور عبدالحكيم الصادق، ومسجل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية.

