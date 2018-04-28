بعد زيارتهم لجامعة بنغازي..وزارة التعليم تستقبل وفد رؤساء الجامعات الليبية

عين ليبيا

قامت وزارة التعليم متمثلة في وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام «عادل جمعة» ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني «عادل الزنداح» ومدير إدارة شؤون الجامعات «جمال الفردغ» ووفد من إدارات الوزارة المختلفة باستقبال وفد رؤساء الجامعات عند عودتهم من زيارة جامعة بنغازي.

هذا وضم الوفد الذي ترأسه رئيس جامعة سبها «مسعود الرقيق» رؤساء جامعات (الزاوية – نالوت – المرقب – فزان – الزنتان – المفتوحة – غريان) والكاتب العام لجامعة طرابلس.

وكان وفد رؤساء الجامعات قد قام بزيارة لجامعة بنغازي استمرت على مدى يومين متتالين بهدف دعم مشروع إعمار جامعة بنغازي وتوحيد البرامج التعليمية المشتركة وايصال رسالة مفادها أن التعليم سيكون دوماً بعيد عن كل التجاذبات السياسية.

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