اجتماع رباعي مرتقب بشأن ليبيا الاثنين المقبل

تستضيف الجامعة العربية بعد غد الاثنين اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجريني ، والمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل بيير بويويا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في بيان له ان المشاركون في الاجتماع سيبحثون آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وأشار عفيفي إلى أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

وبين عفيفي أن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا بهدف مساعدة الليبيين في إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي.

ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية