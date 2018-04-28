تعرف على تطورات الوضع في درنة

نجحت قوات الجيش في صد محاولة تقدم للجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة(المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الجماعات المتطرفة حاولت التقدم في محور الساحل كرسه أمس الجمعة إلا أن قوات الجيش تمكنت من صدها.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية

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