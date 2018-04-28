الإعلان عن انطلاق أعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز

بنغازي-العنوان

احتضنت القاعة الرئيسية لشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق أعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز في أكتوبر المقبل.

وبحسب مكتب الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط وأوضح رئيس لجنة المؤتمر نوري فلو أنه سيتم استقبال الورقات العلمية من خلال سبعة محاور ليناقش المحور الأول الاستكشاف والإنتاج وتطوير الاحتياطي والمحور الثاني سيناقش الصيانة والمشاريع ومحور التكرير والبتروكيماويات ومحور الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة.

ويتناول المحور الخامس الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز. فيما سيتم في المحورين السادس والسابع تناول مواضيع اختيارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز ودعوة خبراء كمتحدثين رسميين.

ودعا عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيته الجميع لتكثيف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر لما فيه من أهمية على صعيد سوق النفط وتبادل الخبرات، وهو فرصة لإنعاش الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن شركة الخليج تتشرف باستضافة المؤتمر.

من جهته قال عضو لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي أن المؤتمر يعتبر تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، ويجب أن يتحلى كل العاملين في هذا القطاع بروح الجماعة وأن يعملوا كأوركسترا واحدة والمؤسسة تثمن هذه المجهودات.

وأملت المؤسسة بعد الإعلان رسمياً عن انطلاق هذا الحدث، أن يكون منارةً يهتدي بها وإليها رواد الخبرة والصناعات العملية والعلمية في ليبيا.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية