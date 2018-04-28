جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ترحب بتوقيع ليبيا عدد من إتفاقيات التعاون مع الولايات المتحدة

ليبيا – أكدت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية على حرصها الكامل لتوطيد وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون والتشاور والتنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

جمعية الصداقة الليبية الأمريكية رحبت في بيان لها تحصلت المرصد على نسخة منه، بالإعلان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين التي تحدد الإلتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها.

وأبدت الجمعية إرتياحها لانضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، معتبرةً أنها ستساهم مساهمة فعالة في حماية الحدود واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي.

ووصفت توقيع هذه المعاهدات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيشكل جسراً جديداً لبناء علاقات أمتن وأقوى وسيفتح المجال بشكل أكبر للتواصل وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين.

جميعة الصداقة الليبية الأمريكية أضافت “إن أواصر الصداقة المشتركه ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة علاقات تاريخية إمتدت لعقود طويلة فإنه لمن دواعي سرورنا بأن يتم توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين مبنية على أسس قوية ومستمرة وتقوم على الإحترام و تبادل الآراء ووجهات النظر حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وقعت وثيقتين أمس الجمعة في مقر السفارة الليبية بالعاصمة تونس، الوثيقة الأولى عبارة عن خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب أما الثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

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