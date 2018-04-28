الإثنين المقبل.. «أبو الغيظ» يستضيف اجتماع المجموعة العربية حول ليبيا

المتوسط:

تستضيف جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام، أحمد أبو الغيظ، اجتماعًا للمجموعة الرباعية حول ليبيا، يوم الإثنين المقبل 30 أبريل، بمقر الجامعة، بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغريني.

ويُشارك في الاجتماع، كل من غسان سلامة، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعما للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلي إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المجموعة ستبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية، والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف عفيفي أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها، والمضي قدما في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

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