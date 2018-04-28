رئيس العدالة والبناء الليبي: تصريحات حفتر مرفوضة بشأن الانتخابات

قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان، إن حزبه لا يمكنه أن يقبل تحت أي ذريعة كانت، ما جاء في تصريح قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرافض للانتخابات.

وأوضح صوّان ان كلمة حفتر الاخيرة والتي أشار فيها بشكل صارخ إلى أن سيطرة الجيش على الحكم هو الحل للشعب الليبي، يؤكد مخاوف الحزب السابقة من أي مشروع يهدد مدنية الدولة وإقامة نظام ديموقراطي.

وبيّن صوّان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحزب لا خلاف له مع الأشخاص ماداموا يعلون مصلحة الوطن فوق مصالحهم.

وأضاف صوّان أن الحزب يتطلع هذه الأيام لخطوات تفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحزب على تواصل إيجابي مع الأطراف كافّة.

وتابع، أن الحزب التمس من الجميع إدراكا لخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا والحاجة لإنقاذ الوطن وطي صفحة الماضي.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر سخر في أول كلمة له بعد اختفائه عن المشهد لما يقرب من شهر من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ليبيا.

وقال حفتر عقب وصوله الخميس الماضي إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق ليبيا، إن الانتخابات تمثيل، وإن الضمان الحقيقي هو الجيش الحريص على أن يعيش الشعب الليبي حياة سعيدة.

وتسعى البعثة الأممية لتنفيذ خطة عمل طرحها سلامة في الـ20 من أيلول/سبتمبر الماضي، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بإجراء انتخابات انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن في مارس/آذار الماضي، إنهم يعملون على دعم الانتخابات مع ضرورة ضم جميع الأطراف السياسية.

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