ايطاليا: سنبدأ في صيانة المدينة القديمة بطرابلس

شارك أمين عام مجلس الوزراء “الطاهر عامر”، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية “أسماء الأسطى”، اليوم السبت في الاحتفالية التي أقامتها مصلحة الآثار بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين” التابع لمراقبة آثار لبدة بالتعاون مع جامعة روما الثالثة.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق عن عامر إشادته بالجهود التي بذلت من قبل خبراء المصلحة بالتعاون مع نظرائهم الايطاليين في صيانة وترميم هذا الموروث الثقافي الذي يعتبر شاهدا على حضارة ليبيا عبر العصور، ويمثل قيمة علمية وتاريخية متميزة، أنجزت في ظل هذه الظروف.

وأكد عامر على دعم حكومة الوفاق للجهود التي تقوم بها المصلحة في المحافظة والتعريف بما تزخر به ليبيا من معالم أثرية ستجعلها محط أنظار السياح في كل دول العالم، ولفتحها آفاق التعاون مع المختصين في الدول التي سبقت ليبيا في مجال صيانة وترميم المواقع الأثرية للاستفادة من خبرتها.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الأثار محمد الشكشوكي، على أهمية “فيلا سيلين”، التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وتمثل شاهدا ثقافياً ومعمارياً فنياً يوثق جوانب من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبان تلك الفترة.

وأشار الشكشوكي للجهود التي بذلتها المصلحة طيلة العقود الماضية للمحافظة عليها وفق الإمكانيات المتاحة، وما تعرض له المبنى خلال العامين الماضيين من تدهور في حالته، الأمر الذي سيؤدي لانهياره، وهذا ما دفع مصلحة الآثار لاتخاذ خطوات جادة لإنقاذه قبل فوات الأوان، بالتعاون مع جامعة روما الثالثة لحماية “فيلا سيلين”، من أثار الرطوبة والعوامل الجوية بسبب موقعها على شاطئ البحر، مؤكداً بأن الانتهاء من هذه المرحلة سوف تتبعها مراحل أخرى تتعلق بحفظ وحماية هذا الموروث.

وبدوره أشاد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني بالعلاقات الليبية الإيطالية في مختلف المجالات، وبالجهود التي بذلت في هذا الإطار حفاظاً على “فيلا سيلين” وأعلن البدء في مراحل قادمة، ومنها العمل على صيانة وترميم المدينة القديمة في طرابلس.

يذكر أن “فيلا سيلين”، موجودة في منطقة سيلين بمدينة الخمس، وهي عبارة عن استراحة منذ العهد الروماني وتم اكتشافها في سبعينيات القرن الماضي. إذ تعتبر إحدى الفلل التي شيدها أثرياء الرومان خارج أسوار المدن، وتحوي على 46 غرفة، موزعة على ثلاثة جوانب لفناء كبير، يطل على البحر.

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