الرقابة الإدارية: لم يفرج عن شحنة الشاي التي استوردها “الصليب الأحمر”

نفت هيئة الرقابة الإدارية، الشائعات المتداولة في بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول الإفراج عن شحنة الشاي التي استوردها “الصليب الأحمر”، وتبين أنها تحتوي على نسبة إشعاع غير مسموح بها طبقًا للمواصفات الليبية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة أيمن الجليدي، في تصريح للرائد،السبت، إن أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بميناء طرابلس البحري، طالبوا، في تقريرهم، بضرورة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بإلزام الجهة المورّدة بإرجاع الشحنة للمصدر الذي استوردت منه، وبمراعاة المواصفات القياسية الليبية مستقبلا.

وأشار الجليدي إلى أن نسبة الإشعاع الموجودة في الشاي قليلة، ومسموح بها حسب المواصفات العالمية، لكنها لا تتماشى مع المواصفات الليبية المعمول بها، مؤكدا قرب إرجاعها إلى المصدر المستوردة منه.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، أكدت أن شحنة الشاي التي استوردتها تتماشى مع المعايير الدولية للاستهلاك الغذائي، موضحة أن مادة “السيزيوم” الموجودة في الشاي توجد كذلك بصورة طبيعية في جميع المواد الغذائ

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