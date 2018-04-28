انطلاق أعمال الملتقى والمعرض الدولي للنفط والغاز في أكتوبر المقبل 2018

احتضنت القاعة الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم السبت الموافق 28/4/2018 المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق أعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز، حيف افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة رئيس ملتقى ومعرض بنغازي الدولي السيد/ مسعود العوامي الذي أكد على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.

ثم القى السيد/ د.نوري فلو رئيس لجنة المؤتمر كلمة في هذا الملتقى والمؤتمر، وشكر لجنة الإدارة بالمؤسسة الونية للنفط على دعمها المتواصل للخروج بهذا المؤتمر إلى النور.

وأضاف نوري أنه خلال الأشهر الماضية وتحديدا في مارس 2018 عكفت اللجنة العملية على تكثيف الجهود والأفكار لإخراج المطوية الأولى في فترة قصيرة.

وأوضح أن محاور المؤتمر سبعة، سيتم استقبال الورقات العلمية من خلالها، وهذه المحاور هي :

1/ الاستكشاف والإنتاج وتطوير الإحتياطي.

2/ الصيانة والمشاريع.

3/ التكرير والبتروكيماويات.

4/ الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة.

5/ الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز.

6/ مواضيع اختيارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.

7/ دعوة خبراء كمتحدثين رسميين.

ثم قام السيد/ فضل الله احتيته عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بشركة الخليج العربي للمفط الذي أوضح أن شركة الخليج العربي للنفط هي إحدى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز الليبي، وتتشرف باستضافة هذا المؤتمر، وتدعوا الجميع لتكثيف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر لما فيه من أهمية على صعيد سوق النفط وتبادل الخبرات، وهو فرصة لإنعاش الاقتصاد الليبي.

ثم جاءت كلمة السيد/ جاد الله العوكلي عضو لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الذي عبر عن سعادته بعودة مدينة بنغازي، حيث اعتبر المعرض فرصةً لتحسين صورة هذه المدينة العصية.

كما أضاف أن هذا المؤتمر يعتبر تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، ويجب أن يتحلى كل العاملين في هذا القطاع بروح الجماعة وأن يعملوا كأوركسترا واحدة والمؤسسة تثمن هذه المجهودات.

وأعلن رسمياً عن انطلاق هذا الحدث، الذي تأمل المؤسسة ان يكون منارةً يهتدي بها وإليها رواد الخبرة والصناعات العملية والعلمية في هذا البلد الغالي.

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