«سيالة»: أمريكا قصفت مجموعات إرهابية في ليبيا بناء على طلبنا

خاص المتوسط:

كشف وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، عما شهده التعاون الليبي مع الدول الأخرى من نجاح في المجال الأمني، معلنً أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية بناء على معلومات قدمتها ليبيا بشأن الجيوب الإرهابية، وبناء على طلب من ليبيا تم ضرب هذه المجموعات، وآخرها ما حدث قرب مدينة أوباري.

وبيّن سيالة خلال حوار له مع قناة فرانس 24، رصدته صحيفة المتوسط الليبية، أن المنظمات المتشددة نشطت في ليبيا بدايات أحداث فبراير 2011، نتيجة هشاشة الوضع الأمني، وهي مجموعات لها من يمولها سواء من حيث التمويل الدولي أو تمويل الأشخاص أو بعض المنظمات.

وأوضح أن ليبيا تمكنت من دحر فلول داعش في مدينة سرت، كما تمكنت في مدينة بنغازي، ولا يعني هذا نهاية الفلول الداعشية، وفرت العناصر الإجرامية في الصحراء، ولا تزال تمثل خطرًا، ونتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحتها.

