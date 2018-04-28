إدارة الشرطة العسكرية في المنطقة الغربية: بهذه الطريقة إعلام الإخوان حاول تضليل الرأي العام الليبي

ليبيا – هنأ منتسبي سرية الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية القائد العام للقوات المسلحة لعودته سالماً إلى أرض الوطن بعد جولة دولية قام بها لدعم الجيش الليبي.

سرية الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن جولة المشير حفتر كللت بالنجاح وكانت ضربة قاضية لما وصفته بـ” إعلام الإخوان المضلل ” الذي أحاط هذه الزيارة بالإشاعات والأكاذيب لمحاولة تضليل الرأي العام الليبي.

وجددت السرية باسم الضباط وضباط الصف والجنود في صفوفها دعمهم وثقتهم في القيادة العامة والشعب الليبي بالواجبات التي أوكلت إليهم على أكمل وجه.

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