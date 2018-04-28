ردع الوسطى تتأهب لمعركة درنة

تتواصل استعدادات قوات الجيش الوطني على تخوم مدينة درنة رغبة منهم في أن تعود مدينة الفن والجمال والجمال إلى سابق عهدها.

ومن جانبه، أكد آمر قوة عمليات الردع الوسطى، النقيب محمد البوعيشي، في تصريحات لـ218 تواجد القوات بالمحور الجنوبي لدرنة.

وأشار البوعيشي إلى أن القوة بصدد التجهيز لمعركة اقتحام درنة، خاصة بعد التقدم الذي أحرزته في محور الحيلة وسيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، مؤكداً أنهم في انتظار التعليمات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وتتمركز القوات التابعة للجيش الوطني في محيط مدينة درنة، استعداداً لأوامر اقتحام المدينة لتطهيرها من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها واستعادتها من قبضة الإرهاب.

وشهدت محاور القتال حول مدينة درنة اشتباكات متفرقة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية التي تتمركز داخل المدينة.

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