القضاء المصري ينصف القذافي .. تعرف على تفاصيل القضية

حكمت محكمة العجوزة الجزئية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، لصالح عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في القضية المرفوعة من قبلها ضد الكاتب أنيس الدغيدي، على خلفية نشره كتاب يسيء للقذافي.

وكشف محامي عائلة القذافي، خالد الزائدي، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أن محكمة جنح العجوزة فصلت اليوم السبت في القضية 10151/2018، وحكمت بإدانة ومعاقبة كل من مكتبة المدبولي “الصغير”، والكاتب أنيس الدغيدي، عن نشر الكتاب المسيء للزعيم الراحل معمر القذافي ” حكايتي مع أبن الحرام”.

وأكد الزائدي، أن الكتاب أصبح محل جريمة، وبهذا سيتم سحبه من المكتبات ودور النشر والتوزيع، مضيفا أن الحكم أصبح سببا موجبا للمسؤولية المدنية على المحكوم عليهم، بناء على القاعدة القانونية بأن “الحكم الجنائي يقيد المدني”، والقضاء قد فصل في الشق الجنائي، وأصدر حكما بالتعويض المؤقت.

وعن سرعة استجابة القضاء في إصدار الحكم، قال الزائدي، إن القضاء المصري كان سريع في الفصل في هذه الدعوى، وبمجرد أن أصبحت القضية مهئأة فصل فيها دون أي تأخير.

وكانت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد أعلنت في وقت سابق بأنها ستلاحق عن طريق القضاء كل من أسأ للقذافي، سواء عبر وسائل الإعلام أو بتأليف الكتب، أو غيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية