انتهاء المرحلة الأولى من مشروع ترميم “فيلا سيلين”

نظمت مصلحة الآثار بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم السبت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ترميم المعلم الأثري “فيلا سيلين” التابع لمراقبة آثار لبدة في خطوة يهدف من خلالها للحفاظ على الموروث الثقافي، بالتعاون مع جامعة روما الثالثة.

وحضر الحفل، أمين عام مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق الطاهر عامر، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى، ورئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، وخبراء الآثار التابعين للمصلحة، وعميد بلدية الخمس، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ورئيسة بعثة جامعة روما الثالثة لويزا موصو.

يشار إلى أن “فيلا سيلين”، موجودة في منطقة سيلين بمدينة الخمس، وهي عبارة عن استراحة منذ العهد الروماني وتم اكتشافها في سبعينيات القرن الماضي. إذ تعتبر إحدى الفلل التي شيدها أثرياء الرومان خارج أسوار المدن، وتحوي على 46 غرفة، موزعة على ثلاثة جوانب لفناء كبير، يطل على البحر.

