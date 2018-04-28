التكتل المدني الديمقراطي يؤكد على وحدة ليبيا وسيادتها

أكد التكتل المدني الديمقراطي، على وحدة ليبيا وسيادتها، ودعمه لكل الجهود الرامية للتخلص من حالة انسداد أفق الحل السياسي الراهن وفق ثوابت وطنية تضمن مشاركة عادلة في السلطة وتوزيع عادل للثروة.

وقال التكتل، في بيان أصدره وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، “نشعر بالفخر والاعتزاز لحالة الأمن والاستقرار التي حققها أبناء قواتنا المسلحة البواسل والقوي المساندة لهم باستئصال بؤر العنف والتطرف والإرهاب التي عاثت في مدن وقري ومناطق ليبيا قتلا وتهجيرا وفسادا، ونرحب بعودة المشير قائد عام القوات المسلحة وسلامته بصحة وعافية، وإذ ندعو لشهدائنا الأبرار بالمغفرة، ولجرحنا البواسل بالشفاء العاجل، فان التكتل المدني الديمقراطي وهو يدرك بكل عمق معني هذه التضحيات، ويتمسك بكل قوة بهذه الانجازات العظيمة، ويقرءا بكل وضوح المستجدات الراهنة علي المشهد السياسي، وما تقوم به قوي الشر من زعزعة لاستقرارنا المحقق، ومن تظليل بشائعات تمس قيادة وقواتنا المسلحة،وتحرض علي الفرقة والفتنة، فإنه يعلن التمسك بكل قوة بما أنجزته قواتنا المسلحة وما قدمته من تضحيات حقق بكل فخر امن واستقرار أبناؤنا، ومدننا، وقرانا، وعجل بعودة دولة القانون والتخلص من جميع المليشيات ومجموعات العنف الخارجة عن القانون”.

كما أعرب البيان عن إدانته بكل قوة محاولات قوي الظلام وأبواق إعلامها الخسيس لأحداث حالة فوضي وفتنة بين قيادات قواتنا المسلحة، وقبائل وطننا، تمكنهم من إعادة السيطرة علي مقدرات شعبنا المناضل، مهيبا بالقوي الوطنية وشيوخ القبائل والفعاليات الشعبية في مناطق ليبيا الحبيبة والتي لا تزال تحت سيطرة المليشيات وقوي العنف الخارجية عن القانون، الوقوف بكل قوة والتصدي بكل عزم للتخلص من هذه العصابات ومساندة قواتنا المسلحة لبسط الأمن والاستقرار والقضاء علي بؤر الإرهاب والتطرف وقوي الشر الداعمة له.

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