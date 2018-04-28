جامعة الدول العربية تستضيف اجتماعا للمجموعة الرباعية حول ليبيا الإثنين المقبل

يستضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اجتماعا للمجموعة الرباعية حول ليبيا الاثنين المقبل بمقر الجامعة، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، بيير بويويا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، إن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة، والاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم دعما للعملية السياسية في ليبيا، والوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي.

وأشار عفيفي إلى أن المجموعة ستبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما يستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية.

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