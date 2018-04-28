افتتاح معرض زواره النسائي الأول للأعمال اليدوية

في إطار دعم الإنتاج النسائي في كل الأعمال ، ولفتح أفاق وأسواقلمنتوجاتهم اليدوية ، وتحت شاعر ( صنع بأيدي مبدعة ) و بإشراف مدرسة الأم الفاضلة ومؤسسة اقرأ وارتقى ، افتتح صباح اليوم السبت بمدينة زواره ، المعرض النسائي الأول للأعمالاليدوية

خلال حفل الافتتاح نوهت رئيسة اللجنة فى كلمتها إلى أهمية هذا المعرض للمرأةالعاملة التي تبدع وتبحث عن سوق لمنتوجها مشيرة الى ان بهذا المعرض يتم تشجيع المرأة لمزيد من الإبداع والاستمرار في الإنتاج

وأضافت بان هناك مشاركات من جاليات عربية في هذا المعرض منها الجالية المغربية والتونسية والسورية بالإضافة إلى المبدعة الليبية

وتخلل حفل الافتتاح فقرات فنية منوعة من تقديم أشبال وزهرات مدرسة الأم الفاضلة

وشملت اجنحة المعرض أعمال منوعة فنية ويدوية واكلات شعبية وشرقية من إنتاج العنصر النسائي بالمدينة وبالإضافة للجاليات المشاركة في المعرض ، حيث كان المعرض منوع ضم أعمال عدة منها رسوم وأعمال يدوية تحاكى عادات وتقاليد أهل المدينة .

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