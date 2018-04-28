الجامعة العربية تعلن إستضافتها إجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الإثنين المقبل

ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي عن إستضافة الجامعة يوم الإثنين المقبل اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا.

عفيفي قال بحسب صحيفة “صدى البلد” المصرية إن الإجتماع سيعقد بمشاركة الامين العام للجامعة احمد أبو الغيط والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغريني ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل وبيير بويويا.

وأكد على أن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الليبيين للوصول لإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي.

وأشار عفيفى إلى أن المجموعة ستبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك بسبتمبر الماضي.

المشاركون سيعرضون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية المبنية على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي الختام شدد على أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد بما في ذلك مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

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