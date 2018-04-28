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إصابة مواطن بطلق ناري عشوائي بمدينة توكرة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-توكرة استقبل مستشفى الجلاء مدنيًّا أصيب برصاص عشوائي في منطقة المخطط الشرقي بمدينة توكرة.  وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي ، إن المواطن ” محمد محمود العقوري” البالغ من العمر (29 عامًا) أحد سكان منطقة المخطط أُصيب بطلق ناري عشوائي في في أعلى رجله . و أضافت البرغثي أن حالة المصاب …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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