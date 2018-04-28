“أمن طرابلس” تطالب وزارة التعليم بالتنسيق معها لتأمين الامتحانات

أفادت مديرية أمن طرابلس، السبت، بعدم حصول أي تنسيق أو تشاور بينها وبين وزارة التعليم، حتى الآن، بخصوص عملية تأمين الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية المقرر إقامتها في قاعات جامعة طرابلس هذا العام.

وأبدت المديرية، في بيان لها، استغرابها من تجاهل التواصل معها لوضع خطة أمنية تساهم في ضمان تأمين الامتحانات على أكمل وجه.

وأوضحت المديرية أن آلية تجميع الطلاب بأعداد كبيرة ومن مناطق سكنية متباينة له مخاطر، إذ قد ينتج عنها مشاجرات بين الطلبة المتجمعين في نطاق واحد.

وأضافت المديرية أن دخول أعداد كبيرة من الطلبة للجامعة في الوقت نفسه، سيؤدي إلى اختناق الحركة المرورية في الشوارع العامة، خاصة أن الامتحانات تجرى في أوقات الذروة.

وبيّنت المديرية، في بيانها، أن حضور أهالي الطلبة وأصدقاءهم ومحاولتهم مساعدة أقاربهم من الطلبة سيؤدي إلى مشاكل أمنية، وتصادم مع رجال الأمن، في ظل نقص عددهم مقارنة بالطلبة وذويهم.

ودعت المديرية، في نهاية بيانها، وزار ة التعليم إلى التشاور حول هذه المشكلة بما يحقق الحفاظ على الأمن، ويضمن إجراء الطلاب للامتحانات بطريقة سليمة.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أعلنت، في نهاية مارس الماضي، أن امتحانات الشهادة الثانوية ستقام هذا العام في الجامعات والكلي

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